Израильский консул получил разрешение на посещение арестованных туристов в Турции

После запроса израильского МИДа и интенсивных переговоров израильский консул в Турции получил разрешение на посещение Натали и Мордехая Окнин, которые находятся в турецкой тюрьме после фотографирования резиденции Эрдогана.

Посольство Израиля в Анкаре и консульство в Стамбуле сейчас активно работают над согласованием ближайшей возможной даты визита.

Также сегодня было принято решения направить в «усиление» местных работников главу консульского отдела МИД.

Яир Лапид заявил, что его министерство работает над освобождением израильтян, застрявших в Турции «днем и ночью».

На данный момент известно, что пару держат отдельно и предоставили им турецкого адвоката.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что спрос израильтян на отдых в Турции сильно упал. Ежедневно в Турцию 17 рейсов доставляют почти 3000 пассажиров, но в скором времени показатель может измениться.

Вечером 15 ноября Штаб национальной безопасности Израиля опубликовал предостережение от поездок в Турцию. Так, в нем сказано, что в районах этой страны, которые популярны среди туристов, могут произойти теракты против израильтян.

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