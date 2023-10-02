У официальных работников в Израиле есть только три месяца, чтобы запросить возврат налога на доходы за 2017 год, поскольку это ограничено сроком давности шесть лет. Если граждане не обратятся в Налоговую службу вовремя, их право на возврат налога будет просто аннулировано.
Как пишет "Детали", в Израиле подоходный налог рассчитывается на основе годового дохода. Поэтому, если у человека произошла потеря или сокращение дохода в течение года, он имеет право на возврат части уже уплаченных налогов. Существует несколько причин, по которым можно запросить возврат налога, включая продолжительный декретный отпуск, пожертвования, выплату алиментов, убытки от инвестиций в ценные бумаги, снижение страховой премии, а также использование налоговых льгот, включая сниженные налоговые ставки для проживающих в приоритетных районах.
С сентября 2021 года официальные работники могут подать онлайн-заявку на возврат налога через сайт Налоговой службы. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму 135, предназначенную для возврата налогов частным лицам, не подающим финансовую отчетность в Налоговую службу. Перед подачей заявки можно воспользоваться бесплатным симулятором, чтобы оценить сумму возврата.
Для подачи заявки необходима справка о заработной плате от работодателя (форма 106), которая содержит информацию о полученных доходах и произведенных вычетах, включая подоходный налог. Обычно эту справку можно получить от работодателя, но с июля 2021 года работники, по определенным причинам не имеющие такую справку, могут получить форму 106 из личного кабинета на сайте Налоговой службы. Это значительно облегчает процесс запроса возврата подоходного налога.
Наиболее распространенные причины, дающие право на возврат подоходного налога в Израиле, включают:
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