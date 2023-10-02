Налоговики напомнили нашим гражданам, кому необходимо явиться в течение трех месяцев.

У официальных работников в Израиле есть только три месяца, чтобы запросить возврат налога на доходы за 2017 год, поскольку это ограничено сроком давности шесть лет. Если граждане не обратятся в Налоговую службу вовремя, их право на возврат налога будет просто аннулировано.

Как пишет "Детали", в Израиле подоходный налог рассчитывается на основе годового дохода. Поэтому, если у человека произошла потеря или сокращение дохода в течение года, он имеет право на возврат части уже уплаченных налогов. Существует несколько причин, по которым можно запросить возврат налога, включая продолжительный декретный отпуск, пожертвования, выплату алиментов, убытки от инвестиций в ценные бумаги, снижение страховой премии, а также использование налоговых льгот, включая сниженные налоговые ставки для проживающих в приоритетных районах.

С сентября 2021 года официальные работники могут подать онлайн-заявку на возврат налога через сайт Налоговой службы. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму 135, предназначенную для возврата налогов частным лицам, не подающим финансовую отчетность в Налоговую службу. Перед подачей заявки можно воспользоваться бесплатным симулятором, чтобы оценить сумму возврата.

Для подачи заявки необходима справка о заработной плате от работодателя (форма 106), которая содержит информацию о полученных доходах и произведенных вычетах, включая подоходный налог. Обычно эту справку можно получить от работодателя, но с июля 2021 года работники, по определенным причинам не имеющие такую справку, могут получить форму 106 из личного кабинета на сайте Налоговой службы. Это значительно облегчает процесс запроса возврата подоходного налога.

Наиболее распространенные причины, дающие право на возврат подоходного налога в Израиле, включают:

Продолжительные перерывы в работе из-за смены места работы, поездок за границу, учебы, декретного отпуска и т. д.

Убытки от инвестиций на фондовом рынке (потери при торговле на бирже).

Изменение места работы с существенными изменениями в заработной плате.

Инвалидность на уровне 90% и выше.

Проживание в районах с приоритетным развитием.

Уплата налогового штрафа по ставке 35% при досрочном снятии пенсионных накоплений.

Наличие ребенка с проблемами развития в семье.

Демобилизация из Армии обороны Израиля.

Выплата алиментов.

Получение академической степени после 2005 года.

Добровольные выплаты в пенсионные программы.

Оплата страхования жизни при наличии ипотечного кредита.

Еще мы рассказывали, что налоговики начали конфисковывать автомобили у жителей арабского сектора.