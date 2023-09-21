Израильтянам рассказали, когда ожидать повышения температуры

Ожидается переменная облачность с прояснениями.

В четверг, 21 сентября, в Израиле, согласно прогнозу метеорологической службы, будет теплая погода, существенных изменений в температуре не ожидается.

В течение дня столбики термометра в Иерусалиме поднимутся до 19-28 градусов, в Тель-Авиве ожидается 25-31 градус, в Хайфе - 23-28 градусов, в Ашдоде - 23-30 градусов, в Ашкелоне - 24-29 градусов, в Беэр-Шеве - 21-32 градуса, в Афуле - 20-32 градуса, в Тверии - 22-36 градусов, в Ариэле - 20-29 градусов и Эйлате - 25-35 градусов.

Температура воды в Средиземном море составит 29 градусов, волнение от ощутимого до сильного, 80–110 см.

В пятницу, 22 сентября, будет в основном ясная погода, температура воздуха начнет повышаться преимущественно в горных и внутренних районах страны.

В субботу, 23 сентября, температура снова немного поднимется, в горных и внутренних районах Израиля будет жарко и сухо, а в воскресенье, 24 сентября, прогнозируется переменная облачность с прояснениями. Температура опустится, в основном в горных и внутренних районах страны, но все еще будет немного выше, чем характерно для сезона.

"Курсор" писал ранее, что результаты исследований Коперникской Европейской службы изменения климата показывают, что этим летом Земля столкнулась с самыми высокими температурами с момента начала наблюдений в 1940 году.

Еще мы писали, что ближайшие годы станут самыми жаркими в истории наблюдений. Изменение климата будет иметь серьезные последствия для здоровья людей и обеспеченности продовольствием.