Израильтяне придумали оригинальный способ борьбы с арабскими террористами на дорогах

Не раз на дорогах Израиля, в особенности в Иудее и Самарии, арабские террористы бросали камни в проезжающие автомобили. И вот израильтяне решили блокировать такие дороги, чтобы арабы также не могли на них ездить.

Об этом сообщает телеграм-канал «Голос Израиля».

Таким образом израильские водители привлекают внимание полиции и ЦАХАЛа к этой проблеме.

Также в сети опубликовано видео с места событий.

Ранее редакция Курсора сообщала, что палестинские террористы забросали камнями автомобили полиции в Рамалле. В ходе необычного инцидента несколько джипов пограничной полиции проехали по главным дорогам в южной части Рамаллы, в то время палестинские террористы бросали в них камни.

Кроме того, мы писали, что арабские террористы подорвали бомбу рядом с блокпостом солдат ЦАХАЛа.

В Лоде арабские террористы вышли на улицы с целью прогнать евреев из города.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.