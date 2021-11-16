Израильтяне придумали оригинальный способ борьбы с арабскими террористами на дорогах

Не раз на дорогах Израиля, в особенности в Иудее и Самарии, арабские террористы бросали камни в проезжающие автомобили. И вот израильтяне решили блокировать такие дороги, чтобы арабы также не могли на них ездить.
Об этом сообщает телеграм-канал «Голос Израиля».
Таким образом израильские водители привлекают внимание полиции и ЦАХАЛа к этой проблеме.
Также в сети опубликовано видео с места событий.
Ранее редакция Курсора сообщала, что палестинские террористы забросали камнями автомобили полиции в Рамалле. В ходе необычного инцидента несколько джипов пограничной полиции проехали по главным дорогам в южной части Рамаллы, в то время палестинские террористы бросали в них камни.
Кроме того, мы писали, что арабские террористы подорвали бомбу рядом с блокпостом солдат ЦАХАЛа.
В Лоде арабские террористы вышли на улицы с целью прогнать евреев из города.
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