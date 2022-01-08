Израильтяне ринулись посещать самые популярные заповедники страны

Управление природы и парков Израиля сообщило, что сегодня множество граждан решили отправиться на отдых в самые популярные заповедники. Предполагается, что этому поспособствовала благоприятная погода.

Так, в заповеднике Нахаль Маарот на горе Кармель, в Гамле на Голанских высотах и ​​в Арбеле над Галилейским морем зафиксировано большое количество посетителей.

Однако есть и негативный момент. Так, израильтян предупредили об автомобильных пробках, которые образовались из-за наплыва посетителей.

Ранее Курсор сообщал, что ученые поделились удивительными кадрами дна Индийского океана.

Кроме того, мы писали, что ученые рассказали, понимают ли собаки язык своих хозяев. Венгерские специалисты выяснили, что собаки могут отличить родной язык от иностранного.

Еще напомним, что специалисты сообщают о резком падении доверия к ЦАХАЛу. Согласно индексу израильской демократии 2021 года, составленному Израильским институтом демократии, наблюдается резкое падение до 13-летнего минимума индекса общественного доверия к силам ЦАХАЛ.

80% израильтян обеспокоены ростом антисемитизма во всем мире.

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