Израильтяне снимут дорогой исторический фильм о еврейском местечке в Украине

Продюсеры надеются привлечь к съемкам фильма известных голливудских актеров, в частности Галь Гадот.

Израильские кинематографисты вместе с украинскими коллегами договорились о начале работы над художественным историко-приключенческим фильмом, в котором пойдет речь о спасении запорожскими казаками еврейского местечка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент Всемирного еврейского конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

В центре сюжета окажется еврейское местечко, над которым нависла угроза погрома, из-за чего жители договариваются с запорожскими казаками о защите. Будущий фильм станет самым дорогим в истории украинского кино, ведь его бюджет составит 12 миллионов долларов. Действия фильма будут проходить в Диком поле возле Запорожской Сечи в конце XVI века.

Автором сценария и режиссером фильма выступит известный израильский продюсер Гиль Резников. По его словам, фильм о запорожских козаках и евреях, кроме того, что расскажет об их дружеских отношениях на рубеже XVI – XVII веков, еще и развеет миф об "исконно русских землях" на юге Украины.

Планируется, что съемочный процесс начнется весной 2024 года в Болгарии. Продюсеры надеются, что им удастся привлечь к участию знаменитых голливудских звезд, в частности Галь Гадот и Милу Кунис.

Полученные от проката кинокартины средства будут направлены на создание на территории Украины центра по реабилитации детей.

"Курсор" писал ранее, что посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал, что израильско-украинский фильм "Валерия выходит замуж" вошел в международную программу Одесского кинофестиваля.