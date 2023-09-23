Израильтянин Асаф Ясур стал двукратным чемпионом мира по тхэквондо

Паралимпиец одержал победу над соперником из Тайваня.

Израильский спортсмен-паралимпиец Асаф Ясур стал двукратным чемпионом мира по тхэквондо.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

По результатам четырех боев на соревнованиях в Мексике, 21-летний Ясур одержал победу и завоевал золотую медаль. В финальном поединке он победил Сян Вэня Сяо из Тайваня со счетом 13:8.

Этот успех позволил израильтянину повторить свои достижения в 2021 году, когда он также одержал победу в финале против сегодняшнего чемпиона мира из Турции Али Джана Озкана.

Асаф Ясур потерял обе руки в результате удара током. Врачи смогли спасти его жизнь, но пришлось ампутировать его руки выше локтя.

Несмотря на произошедшее, смелый спортсмен начал заниматься боевыми искусствами под руководством тренера Рона Штейнберга. Позже тренер национальной сборной Израиля по тхэквондо, Ахиама Шараби, пригласил Ясура на тренировку - с тех пор он вяляется членом команды.

В мае 2021 года спортсмен показал невероятный результат в спорте, одержав победу на соревнованиях, где участвовали спортсмены без ограничений по инвалидности.

Еще "Курсор" писал, что израильтянки завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате мира по парусному спорту в Нидерландах. Известно, что 25-летняя Шахар Тиби заняла первое место на мероприятии, что прошло в Гааге, выиграв первый за десятилетие титул чемпиона мира для Израиля. 24-летняя Катя Спычакова заняла второе место.