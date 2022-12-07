Израильтянин перенес инфаркт в поезде, следовавшим в Беэр-Шеву

В среду, 7 декабря, в поезде, следовавшем из Хайфы в Беэр-Шеву с пассажиром произошел инцидент, который мог закончиться трагически, если бы не быстрая реакция инспектора «Ракевет Исраэль» и присутствие в вагоне медицинского работника.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

40-летний пассажир почувствовал сильную боль в груди и пожаловался на ухудшение самочувствия. На ближайшую станцию в Нетании сразу же была вызвана бригада Скорой помощи. Инспектор Железнодорожной компании Орен Ларт вместе с врачом, который ехал в поезде, оказали пострадавшему первую помощь, воспользовавшись аптечкой. По-видимому, мужчина перенес инфаркт.

Поезд, следовавший в Беэр-Шеву, не должен был совершать остановку в Нетании, но случай был экстренный. До приезда поезда, начальник станции подготовил все условия, чтобы предоставить парамедикам МАДА доступ к платформе и принес дефибриллятор. Пассажира забрали в медицинское учреждение, он был в сознании.

«Курсор» писал ранее, что об инфаркте головного мозга могут свидетельствовать симптомы, которые проявляются за некоторое время до приступа. На что обращать внимание, рассказал врач-терапевт Азизхон Аскаров.

Еще мы писали, что тихий инфаркт часто не идентифицируется не только окружающими, но и самим больным, что приводит к негативным последствиям из-за не вовремя оказанной помощи.