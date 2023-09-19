Как в Израиле изменился уровень безработицы - статистика

Эксперты опасаются, что тенденции на рынке труда приведут к повышению Банком Израиля учетной ставки.

Уровень безработицы в Израиле в августе 2023 года упал до 3,1%.

Об этом сообщает портал Globes о ссылкой на данные Центрального статистического бюро (ЦСБ).

Издание отмечает, что это самый низкий показатель с тех пор, как в 2012 году был введен нынешний метод измерения безработицы. Так, уровень безработицы упал с 3,4% в июле. При этом проблема с "узким" рынком труда заключается в том, что он вызывает повышательное давление на заработную плату и подпитывает инфляцию.

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон подчеркнул эту тенденцию и призвал к некоторому смягчению ситуации на рынке труда, чтобы снизить инфляцию до 3% верхнего предела годового целевого диапазона.

СМИ напоминает, что в августе индекс потребительских цен оказался выше ожиданий и составил 0,5%, что привело к росту годовой инфляции до 4,1%. По мнению авторов статьи, это еще больше усиливает опасения, что Банк Израиля в октябре повысит учетную ставку до 5%.

Как сообщал Курсор, в июле в Израиле возрос уровень безработицы, а количество вакансий уменьшилось. Так, индекс соотношения соискателей к вакансиям составил 1,43. Это означает, что на каждые 100 рабочих мест приходилось 143 соискателя.

Один из ключевых показателей, отражающих реальную ситуацию, вероятно, является количество получающих пособие по обеспечению прожиточного минимума. В июле это число почти не увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем, всего выросло на 0,6% (менее 50 тысяч человек).

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