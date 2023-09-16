Кандидат в мэры Нацерета отказался от участия в выборах - СМИ

Такое решение последовало за недавней попыткой убийства Мусаба Дохьяна и продолжающимися угрозами в его адрес.

Претендент на пост мэра Нацерета Мусаб Дохьян снял свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание напоминает, что такое решение последовало за недавней попыткой убийства Мусаба Дохьяна и продолжающимися угрозами в его адрес.

Напомним, что вечером 28 августа в Нацерете на кандидата в мэры Мусаба Дохьяна совершили покушение, в ходе которого политик получил легкие травмы. Нападавшие в масках устроили засаду в переулке, где и открыли огонь. В ходе инцидента пострадали брат и кузен Дохьяна.

Позже появилась новая информация о расследовании попытки убийства кандидата в мэры Нацерета. Так, к публикации разрешили информацию, согласно которой ШАБАК задержал троих мужчин, подозревающихся в попытке убийства.

Впрочем, подобное с кандидатом происходит не впервые. По его словам, он постоянно боится и ведет споры о том, стоит ли и дальше быть участником выборов.

Комментируя недавний инцидент, Мусаба отметил, что он и его родственники не понимали, откуда по ним стреляют.

"В прошлый раз стреляли по дому, а теперь этот инцидент. Это банкротство полиции Израиля и полиции Нацерета. Я человек, которому угрожают, и никто меня не защищает. Полицейские мне обещали, что будут патрули после первого инцидента, но я не видел никаких патрулей", – заявил он.