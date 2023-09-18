Комиссия по нацинфраструктуре утвердила строительство новой линии метротрамвая в Гуш-Дане

Этот инфраструктурный проект станет крупнейшим, который когда-либо реализовывали в нашей стране.

Комиссия по национальным инфраструктурам одобрила масштабный проект по строительству метро в Гуш-Дане стоимостью 150 миллиардов шекелей.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Ветка метро-трамвая M2, протяженностью 25 километров, будет соединять Холон, начиная с перекрестка Йосефталь, и промышленную зону Петах-Тиквы "Сгула". По плану, маршрут проходит через Тель-Авив, Гиватаим, Рамат-Ган, Гиват-Шмуэль и Петах-Тикву.

Авторы проекта заявили, что достигли соглашения с мэрией города Бней-Брак, что метро пройдет через харедимскую часть города, и руководство Бней-Брака согласилось проводить работы по прокладке туннелей во время шабатов и праздников. Однако мэрия Бней-Брака утверждает, что работы будут проводиться только в рабочие дни недели и отрицает такое соглашение.

Мэрия заявила, что в соглашении с транспортными компаниями был включен пункт о жизненно важных обстоятельствах (пикуах нефеш), которые могут возникнуть в процессе работ. По их заявлению, лидеры харедимского сообщества в городе дали свое согласие только на проведение срочных работ, касающихся безопасности, и не на работу в субботу и во время еврейских праздников.

Однако СМИ опубликовали фотографию пункта соглашения, в котором говорится о неотложных работах, связанных с обеспечением безопасности. Также в документе идет речь о "мероприятиях, пренебрежение которыми может иметь серьезные последствия". Согласно этому пункту, компания НАТА вправе проводить работы в любое время, включая субботу и еврейские праздники.

Еще "Курсор" сообщал, что израильтянам представили интерактивную карту системы метро.