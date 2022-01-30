Конфедерация профсоюзов угрожает правительству масштабной забастовкой охранников

В Конфедерации профсоюзов «Гистадрут» угрожают правительству масштабной забастовкой охранников. Это произойдет в том случае, если власти не выполнят свою часть обязательств по соглашению о повышении заработной платы. Это соглашение было подписано десять месяцев назад.
Председатель конфедерации Арнон Бар-Давид еще в конце прошлой недели отправил главам министерств финансов и экономики письмо о том, что в целой отрасли будет объявлен «трудовой конфликт». В правительстве должны выполнить требование до 3 февраля.
Если этого не произойдет, то уже на 15 февраля намечена массовая забастовка.
По словам Арнона Бар-Давида, плохо попирать права трудящихся.
Ранее Курсор сообщал, что правительство повысит минимальную заработную плату до 6 тысяч шекелей.
Кроме того, мы писали, что Израиль упал в Индексе восприятия коррупции.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.