Конфедерация профсоюзов угрожает правительству масштабной забастовкой охранников

Соглашение, подписанное в марте 2021 года, обещает повышение зарплаты охранников, которые должны быть на 10-80 процентов выше минимальной зарплаты в отрасли хозяйства.

В Конфедерации профсоюзов «Гистадрут» угрожают правительству масштабной забастовкой охранников. Это произойдет в том случае, если власти не выполнят свою часть обязательств по соглашению о повышении заработной платы. Это соглашение было подписано десять месяцев назад.

Председатель конфедерации Арнон Бар-Давид еще в конце прошлой недели отправил главам министерств финансов и экономики письмо о том, что в целой отрасли будет объявлен «трудовой конфликт». В правительстве должны выполнить требование до 3 февраля.

Если этого не произойдет, то уже на 15 февраля намечена массовая забастовка.

По словам Арнона Бар-Давида, плохо попирать права трудящихся.

Ранее Курсор сообщал, что правительство повысит минимальную заработную плату до 6 тысяч шекелей.

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