Крупная IT-компания в Израиле решила оставить сотрудников без подарков на Рош ха-Шана

Предприятие обладает в нашей стране тремя центрами и одним заводом.

Крупнейшая IT-компания Intel, занимающаяся производством электронных устройств и компьютерных компонентов, решила оставить своих израильских сотрудников без традиционных подарков к празднику Рош ха-Шана.

Об этом сообщает издание "Детали".

В трудовом законодательстве говорится, что представители компании предоставляют подарки своим работником по личному усмотрению, и как правило, компания поощряла израильтян к весенним и осенним праздникам, но не в этот раз. Возможно, такое решение Intel принял в рамках реализации плана по сокращению своих расходов на фоне падения прибыли.

Известно, что на данный момент компания имеет в нашей стране три центра технологических разработок, которые расположены в Хайфе, Петак-Тикве и Иерусалиме, а также заводом по производству микросхем в Кирьят-Гате. На этих объектах трудятся, согласно данным, 11 700 работников. И еще 3500 сотрудников задействованы в компании Mobileye, которую Intel приобрела несколько лет назад.

"Курсор" писал ранее, что компания Intel выплатит израильской Tower Semiconductor сотни миллионов долларов неустойки.

Еще мы писали, что в мае текущего года израильский филиал американской компании Intel совершил третье за год сокращение персонала. Этому поспособствовало падения продаж персональных компьютеров во всем мире и отсрочки в выпуске новых продуктов предприятия.

Напомним, адвокат и стратегический консультант в области заработной платы Нимрод Ратнер ответил, сколько израильтянам заплатят за работу во время празднования Рош ха-Шана.