Лапид и Бар-Лев: Порядок стрельбы на поражение в израильской полиции не изменится

Сотрудники полиции Израиля имеют право открывать огонь на поражение в ситуации, угрожающей жизни, и никаких изменений в этой политике не будет, заявили премьер-министр Яир Лапид и министр общественной безопасности Омер Бар Лев в совместном заявлении, опубликованном в понедельник днем.
Во время встречи двух правительственных чиновников Лапид поблагодарил Бар Лева за повседневную работу полиции и сил безопасности и сказал, что они пользуются его полной поддержкой.
Они также обсудили ход борьбы с преступностью в арабском секторе, а также дополнительные проблемы безопасности, с которыми в настоящее время сталкивается страна.
Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.
Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками. На видео, опубликованном в телеграм-канале Голос Израиля, видно, как нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забрасывают израильтянку Шефи Паз стеклянными бутылками и прочими предметами.