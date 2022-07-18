Лапид и Бар-Лев: Порядок стрельбы на поражение в израильской полиции не изменится

Заявление было сделано после призывов расследовать порядок открытия огня полицией после убийства в выходные палестинским водителем офицера полиции Израиля Барака Мешулама.

Сотрудники полиции Израиля имеют право открывать огонь на поражение в ситуации, угрожающей жизни, и никаких изменений в этой политике не будет, заявили премьер-министр Яир Лапид и министр общественной безопасности Омер Бар Лев в совместном заявлении, опубликованном в понедельник днем.

Во время встречи двух правительственных чиновников Лапид поблагодарил Бар Лева за повседневную работу полиции и сил безопасности и сказал, что они пользуются его полной поддержкой.

Они также обсудили ход борьбы с преступностью в арабском секторе, а также дополнительные проблемы безопасности, с которыми в настоящее время сталкивается страна.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.

Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками. На видео, опубликованном в телеграм-канале Голос Израиля, видно, как нелегалы ​​из Африки и их дети в Тель-Авиве забрасывают израильтянку Шефи Паз стеклянными бутылками и прочими предметами.