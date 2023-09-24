Лапид прокомментировал визит Нетаниягу в США и соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией

Он предупредил о потенциальной угрозе для Израиля.

24 сентября лидер оппозиции Яир Лапид дал новое интервью, в котором высказался относительно визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США и возможного соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Об этом пишут "Детали".

Лапид напомнил, что это он в свое время первым выступил за нормализацию отношений с Саудовской Аравией, но ему бы даже в голову не пришло одобрить для них обогащение урана. Он отметил, что это сделает их страной, близкой к созданию ядерного оружия, что может быть опасно для Израиля.

В этом случае Турция и Египет, по его мнению, тоже захотят присоединиться к процессу ядерного обогащения, а Эмираты выйдут из подписанного ими соглашения и тоже захотят обогащать уран. В связи с этим Лапид настаивает на том, что заключить договор с Саудовской Аравией нужно без обогащения урана.

«Все, что появляется на Ближнем Востоке, может попасть в не в те руки. Я за соглашение, я не оппозиция, которая автоматически выступает против только потому, что это Нетаниягу, но мы не должны соглашаться на это условие. Подумайте, что сказал бы Нетаниягу от оппозиции, если бы я сделал это», - подчеркнул лидер оппозиции.

Также он добавил, что визит Нетаниягу прошел хорошо, но еще будет видно, сколько из обещанного будет достигнуто в будущем.

Ранее "Курсор" писал о том, что Лапид раскритиковал речь Нетаниягу в ООН и объяснил, что пошло не так.