Лапид провёл разговор с депутатом, нарушившим масочный режим

В сеть попало видео, где замминистра Идан Ролл развлекался на новогодней многолюдной вечеринке без маски.

Министр иностранных дел Яир Лапид в воскресенье разговаривал с заместителем министра иностранных дел Иданом Роллом и объяснил ему, что общественные деятели должны подавать личный пример общественности.

Об этом сообщает Israel National News.

Разговор между ними произошел после того, как Ролл нарушил рекомендации правительства относительно собраний и был снят на камеру, когда танцевал без маски на многолюдной новогодней вечеринке, несмотря на рост числа случаев COVID-19.

Кадры с вечеринки выложил в Instagram партнер замминистра певец Харел Скаат. Вскоре после этого Скаат удалил эту историю.

Организаторы вечеринки сообщили: «Это частное мероприятие, которое прошло в соответствии с инструкциями, участники представили отрицательный тест на COVID-19».

Напомним, ранее «Курсор» писал о том, что замминистра иностранных дел сняли на новогодней вечеринке без маски.

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