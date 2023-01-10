Левин хочет разрешить внешнее назначение главы Верховного суда ‒ отчет

Судебные чиновники полагают, что Левин понимает, что судьи БАГАЦа не допустят такого изменения.

Журналисты пишут, что среди многочисленных планов изменений в системе правосудия министр юстиции Ярив Левин также работает над продвижением законопроекта, который позволит назначать на пост председателя Верховного суда внешнее назначение, изменяя действующую сегодня систему, основанную на выслуге лет.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Утверждается, что судебные чиновники считают, что Левин понимает, что судьи Верховного суда не допустят такого изменения. Нынешний председатель Верховного суда Эстер Хают уйдет в отставку в октябре по достижении 70-летнего возраста, и ее заменит судья Ицхак Амит.

«Курсор» сообщал, что второй депутат Кнессета заявил, что на лидеров оппозиции могут «надеть наручники».