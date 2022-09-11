Либерман назвал Нетаниягу предателем и сравнил его со Сталиным

Министр финансов Авигдор Либерман, глава партии «Исраэль Бейтейну», не прекращает свои резкие нападки на бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Он уверен, что это с подачи лидера «Ликуда» против него были выдвинуты обвинения бывшим активистом партии «Исраэль Бейтейну», который спустя 20 лет заявил, что Либерман пытался нанять его для убийства высокопоставленного полицейского.

Об этом сообщает «7 канал».

«Это кровавый навет, характерный для образа действий Нетаниягу. Человек «вспоминает» то, что было 20 лет назад, и публикует это за два месяца до выборов. Это методы Нетаниягу, точно такие же, как у Геббельса и Сталина, выдвигать абсурдные и возмутительные обвинения против людей и повторять эти обвинения снова и снова, пока люди не привыкнут к этому понятию», — отметил Либерман.

Сейчас, по мнению чиновника, оказывается давление на генерального прокурора, чтобы она приказала начать расследование. На этом Либерман не остановился и добавил следующее:

«Нетаниягу хочет создать фундаменталистскую коалицию. Мы видим, как он укореняется в этих идеях, когда он присоединяется к объединенному иудаизму Торы, чтобы оказать давление на группу бельских хасидов, чтобы убедить их отказаться от своих основных учебных программ. Он также поддерживает отмену Закона о возвращении. Очевидно, что коалиция, включающая Смотрича, Бен-Гвира и Гафни, имеет свою цену, и эта цена — отмена Закона о возвращении, что является предательством сионизма», — подытожил Либерман.

В партии «Ликуд» уже отреагировали на высказывания министра финансов, сообщив, что они будут требовать, чтобы руководители левых партий Лапид и Ганц немедленно осудили эти возмутительные заявления.

Ранее «Курсор» писал о том, что министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал партию ШАС за ее предвыборную кампанию под названием «Мы жаждем перемен».