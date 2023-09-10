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Либерман выступил с важным заявлением к Верховному суду

13:13, Вчера
Новости Израиля, Политика
авигдор либерман фото
Фото: пресс-служба НДИ
Председатель партии НДИ сделал важное заявление.

Депутат Кнессета, председатель партии НДИ Авигдор Либерман заявил, что суд несмотря ни на что обязан отменить Закон об изменении стандарта приемлемости. Соответствующее требование к Верховному суду он выдвинул в соцсетях.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

По его мнению, Верховный суд обязательно должен вынести упомянутое решение.

"Прямые и скрытые угрозы лидеров коалиции в адрес судей Верховного суда и истерическое требование не выносить решения по ходатайствам против закона об отмене стандарта приемлемости и срока исковой давности требуют от суда принятия резкого и ясного решения по этому вопросу. Любое другое, заикающееся и уклончивое решение будет истолковано как капитуляция перед давлением и угрозами со стороны премьер-министра, спикера Кнессета и министров", - отметил Либерман.

Ранее "Курсор" писал о том, что лидер НДИ Либерман выступил с жестким заявлением по поводу экономической политики Нетаниягу и Смотрича.

Также мы сообщали, что в полицию сообщили, что Либерману начали приходить письма с угрозами его сжечь. 

Кроме того, известно, что Либерман выдвинул Нетаниягу серьезное обвинение относительно «Хизбаллы». По его словам, Нетаниягу «лично предотвратил» немедленные действия против «Хизбаллы». Бывший министр обороны также упомянул о напряженной беседе между Нетаниягу и начальником штаба Герци Халеви.

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