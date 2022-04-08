Либерман заявил, что никаких выборов не будет

Накануне министр финансов Авигдор Либерман, говоря отставке Идит Сильман, заявил, что соглашения с депутатом Кнессета Ниром Орбахом является гарантией выживания действующего правительства, сообщает 7канал.

«Мы остановили дрейф, поэтому выборов не будет. Тем, кто бы ни рассчитывал на новые выборы: вам не на что рассчитывать», — сказал министр.

«Нужны ли Израилю выборы? Конечно, нет. Вы торопитесь с выборами? Вам некуда спешить», — добавил Либерман.

По его словам, Израилю сейчас не нужны пятые выборы за три года. Он добавил: «Мы не сдадимся. Это наша ответственность и наша работа – стабилизировать коалицию и предотвратить выборы. Мы будем продолжать работать, и всем тем, кто готовится к досрочным выборам, я предлагаю готовиться оказаться в оппозиции».

Либерман также обратился Сильман, которая покинула коалицию: «Я говорю своей хорошей подруге Идит Сильман, что очень ценю ее и считаю ее хорошей женщиной, может быть, наивной. Вы допустили ошибку, но ее можно исправить».

Кроме этого, Либерман раскритиковал лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу: «Тот, кто строит свой расчет на Нетаниягу, не стройте слишком много. Я думаю, что после того, как мы вернемся к летней сессии и коалиция продолжит функционировать, то первое, что он сделает, – подпишет соглашение о признании вины. Он оставит всех своих друзей, а мы продолжим работать».

Ранее Курсор писал, что депутат Кнессета Амихай Шикли покинул партию Ямина. Премьер-министр Нафтали Беннет и остальные члены фракции «Ямина» объявили об уходе депутата Кнессета Амихая Шикли. Фракция сделает заявление на следующем заседании комитета палаты представителей Кнессета.

«Курсор» писал ранее, что депутат Кнессета Эли Авидар уверен, что правительство не падет. «Нетаниягу не сможет сформировать правительство, и мы сделаем так, чтобы страна не пошла на выборы. Я сделаю все возможное, чтобы привлечь РААМ к работе. Общественность не простит им, если они позволят банде расистов прийти к власти», — заявил он.

Также мы сообщали, что Беннет встретится со всеми членами партии Ямина. Премьер проводит экстренные встречи после того, как член его партии Идит Сильман заявила о своем выходе из коалиции и на фоне предположений о том, что другие члены «Ямины» могут последовать за ней.

Напомним, что Идит Сильман ушла в отставку, лишая правительственную коалицию большинства. После ухода Сильман правительственная коалиция теряет большинство в Кнессете. Если еще один человек уйдет в отставку, то правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом рухнет, а Израиль снова пойдет на выборы.