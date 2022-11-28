Либерман заявил, что солдаты-репатрианты ‒ более евреи, чем ученики йешив

Чиновник также считает, что озвученные требования на коалиционных переговорах обойдутся Израилю в более чем в 100 миллиардов шекелей.

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман негативно высказался о назначении Ави Маоза на должность замминистра и куратора бюро «Натив», а также о бюджетных требованиях участников коалиции.

По словам Либермана, коалиционные переговоры вызывают у него тревогу, в том числе из-за требования, связанных с бюджетом. Он считает, что озвученные требования обойдутся Израилю более чем в 100 миллиардов шекелей. В частности, стоимость кошерной электрической инфраструктуры составит 30 млрд

«Если добавить все требования по увеличению зарплат полиции и ЦАХАЛу ‒ более 100 млрд шекелей», ‒ заявил он.

ליברמן תוקף את המינוי של מעוז ומזהיר שהוא יחסום עליה מרוסיה, ליברמן הוסיף: ״החיילים הלא יהודיים בצבא יותר יהודים מתלמידי הישיבות״ pic.twitter.com/7OHrJjiuam — עמיאל ירחי (@amiel_y) November 28, 2022

Глава НДИ считает, что выполнить эти требования можно двумя способами: увеличением налогов для работающего населения или увеличение бюджетного дефицита. Во втором случае снизится кредитный рейтинг Израиля.

Также он прокомментировал назначение Ави Маоза куратором «Натива», что, по мнению Либермана, закроет путь в Израиль для репатриантов из стран бывшего Советского Союза.

«Я не знаю как к этому относится потенциальный глава правительства, но я бы хотел напомнить, что в данный момент в ЦАХАЛе служат пять с половиной тысяч солдат, которые не являются евреями по Галахе. По моему мнению, они в гораздо большей степени евреи, чем все ученики Поневежской, Гродненской и Хевронской йешив. По всей видимости, Ави Маоз собирается создать им (военнослужащим-неевреям ‒ прим.ред.) препоны для вхождения в израильское общество», ‒ заявил Либерман.

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