Лидер Хизбаллы высказался о сделке Израиля и Ливана

Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла заявил, что «документ, подписанный президентом Ливана, не является международным договором и не предусматривает нормализации отношений с Израилем».

Об этом сообщает INN.

Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла считает значительным достижением соглашение о морской границе.

«Мы рассматриваем все, что было достигнуто от начала и до конца, как очень большую победу Ливана, страны, народа и «Хизбаллы», и это достижение имеет очень важное значение, последствия и очень важные результаты. То, что было достигнуто, даже во внешнем аспекте, подтверждает, что претензии относительно нормализации отношений с Израилем беспочвенны. Все переговоры о демаркации морской границы были косвенными, и ливанская и сионистская делегации не встречались под одной и той же крышей. Документ, подписанный президентом в Накуре, не является международным договором и не воплощает нормализацию отношений с Израилем», – сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что президент Ливана высказался об отношениях с Израилем.