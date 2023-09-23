Ливанский трактор пытался пересечь границу с Израилем - в ЦАХАЛе отреагировали

Нашим бойцам пришлось применить светошумовые гранаты.

Израильские военные оттеснили ливанский трактор, который пересек линию границы на горе Дов.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Так, используя светошумовые гранаты военные ЦАХАЛ не дали трактору проехать дальше на территорию нашей страны. Тем временем на ливанской стороне находились солдаты ливанской армии и инспекторы из ЮНИФИЛ.

Представители израильской армии заявили, что инцидент относился исключительно к трактору, и ни один из ливанских солдат не пересек границу. Инцидент был разрешен в течение нескольких минут без причинения ущерба или жертв.

Ранее "Курсор" писал, что на границе с Ливаном террорист бросил на территорию Израиля коктейль Молотова. Злоумышленником оказался боевик «Хизбаллы», известный израильским силам безопасности. Отмечается, что зажигательная бомба нанесла ущерб водной инфраструктуре недалеко от северного города Метула. Израильские военные совершили в ответ предупредительные выстрелы.

Также мы сообщали, что солдат ЦАХАЛа на границе с Ливаном забросали камнями. Тогда в ответ силы обороны ответили стрельбой в воздух, в результате чего злоумышленники отошли с места происшествия.

Еще был случай, когда несколько ливанцев незаконно проникли на территорию Израиля "в знак протеста". Причиной тому стала "оккупация" деревни Аджар. Отмечается, что это первый случай с 2006 года, когда жители деревни вышли на дорогу, куда им выходить запрещено.