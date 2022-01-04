Maccabi Healthcare Services: У большинства детей в Израиле нет побочных эффектов от вакцинации

Около 1% привитых обратились за медицинской помощью после первой дозы и 2% — после второй.

Как показал отчет Maccabi Healthcare Services, большинство детей в возрасте 5-11 лет не испытывали побочных эффектов после вакцинации Pfizer от коронавируса, а среди тех, кто это сделал, от 1% до 2% обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает JPost.

Maccabi Healthcare Services — вторая по величине медицинская касса в Израиле, насчитывающая 2,5 миллиона членов. Около 85 тысяч детей из числа ее участников вакцинированы от коронавируса .

Согласно отчету, аналогично тому, что произошло с другими возрастными группами, также у детей от 5 до 11 лет было больше побочных эффектов после второй дозы по сравнению с первой дозой. Кроме того, у детей младшего возраста было меньше побочных эффектов по сравнению с детьми старшего возраста.

Среди детей в возрасте 5 и 6 лет 83% не сообщали о каких-либо симптомах после первой дозы, а 73% — после второй. Для группы 7 – 8 этот показатель составлял соответственно 81 и 71, а для группы 9-11, 75 и 63.

Из тех, кто сообщил о симптомах, около 70% испытали местные побочные эффекты в области инъекции после обеих инъекций, в то время как у одной пятой были общие проблемы, такие как усталость, головные боли и тому подобное после первой вакцины, а у одной трети — после второй.

Кроме того, около 1% привитых обратились за медицинской помощью после первой дозы и 2% — после второй. Что касается 11-летних, более 25% из них пропустили школу после второго укола. Случаев поствакцинального миокардита среди членов Маккаби в возрасте 5-11 лет не зарегистрировано. Миокардит — это воспаление сердечной мышцы.

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