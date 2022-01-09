Маршрут Тверия – Тель-Авив: автобус забросали камнями

Арабские террористы забросали камнями израильский автобус, который следовал по маршруту «Тверия — Тель-Авив».

Об этом сообщает «Израиль | Медиа Архив».

По данным свидетелей, происшествие случилось на развязке Туран. Происшествие засняли на видео. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям. О пострадавших информации нет.

Туран является местным советом в Северном округе Израиля. Он расположен у подножия горы Туран и долины Туран, недалеко от главной дороги из Хайфы в Тверию и примерно в 7 км к северу от Назарета. В 2019 году его население составляло 14 тысяч человек, большинство из которых арабы.

Ранее Курсор сообщал, что Арабы забросали камнями как минимум три израильских автомобиля в Текоа.

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