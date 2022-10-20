Мэр Бней-Брака объявил бойкот полиции Израиля: в чем причина

Мэр Бней-Брака утверждает, что полиция предпочла нарушить права жителей города и испортила им праздник.

Сегодня, 20 октября, мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн отправил официальное уведомление израильской полиции о том, что «прекращает сотрудничество» с ними. Оно адресовано начальнику полиции Коби Шабтаю и министру внутренней безопасности Омеру Бар-Леву.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Градоначальник таким образом выразил свой протест против «насильственного разгона» праздничного автопробега, который мэрия организовала в честь окончания «года шмиты» в Бней-Браке. Это происходило 12 октября.

В тексте уведомления мэр рассказал, что после торжества, в закрытом зале был запланирован фермерский автопробег на открытых машинах по улицам города, но ввиду чрезвычайного столпотворения на улицах полиция в последнюю минуту отменила мероприятие, испугавшись повторения трагедии на горе Мерон.

Авраам Рубинштейн утверждает, что сотрудники полиции могли обеспечить безопасность мероприятия, но предпочли нарушить права жителей города и испортить им праздник. Он также заявил, что при разгоне толпы полиция прибегла к насилию.

«Курсор» писал ранее, что отставные полицейские начали акцию протеста, потому что полученный ими праздничный подарок в размере 150 шекелей не соответствует подарку для действующих полицейских, размер которого составил 400 шекелей.