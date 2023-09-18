Мэр Явне заявил о критической ситуации со светом в городе - подробности

Под угрозой оказались пациенты в больницах, подключенные к ИВЛ.

Мэр Рой Габай обратился к министру энергетики и инфраструктуры Йувалу Кацу, с просьбой о создании инспекционной комиссии в связи с частыми сбоями и отключениями электроэнергии в городе Явне.

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Габай утверждает, что такие проблемы причиняют значительный материальный ущерб как городу, так и его жителям. Муниципалитет предоставил данные, показывающие, что общие потери составляют миллионы шекелей. Мэр также отметил, что такие отключения представляют опасность для жителей, особенно для тех, кто зависит от медицинских устройств, таких как искусственная вентиляция легких.

По словам Габая, множественные обращения к руководству электрокомпании и проведенные встречи не привели к должным действиям. Несмотря на обещания заменить линии электропередачи и улучшить инфраструктуру, прошло уже два месяца, а количество отключений электроэнергии в Явне продолжает расти (более 20 случаев).

Габай подчеркнул, что электрокомпания ранее объясняла сбои отключениями электроэнергии из-за ветра и изменений глобальной погоды, и обещала, что замена линий электропередачи решит проблему. Однако последние случаи отключений показывают, что ситуация не улучшилась, и город не получает надежное и регулярное электроснабжение.

В письме мэр Явне детально описал список последних отключений электроэнергии, которые были зафиксированы только за последние два месяца. Это происходило без предупреждения и не было обнаружено видимых причин для таких отключений электроэнергии.

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