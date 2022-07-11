Мэра одного из израильских городов подозревают в шантаже и взяточничестве

Расследованием данного дела полиция занялась около года назад, когда на работу общественного деятеля начали поступать жалобы.

Полиция Израиля задержала мэра одного из израильских городов и трех его соучастников. Их подозревают в злоупотреблении доверием, вымогательстве путем угроз и взяточничестве.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что общественного деятеля и его приближенных вызвали на допрос в отделение полиции «Лаав 433». Расследование дела по ряду нарушений этих лиц началось еще около года назад, когда в полицию начали поступать жалобы, что мэр требует увольнения с работы своих противников и их родственников, угрожая прекратить предоставлять бюджеты организациям, в которых они работают. Эти требования озвучивали по приказу мэра трое его приближенных.

В издании отметили, что в Израиле самой распространенной является муниципальная коррупция. Так, прокуратура намерена отдать под суд мэра города Ор Акива бывшего министра Яакова Эдри. Его подозревают в получении взяток на сотни тысяч шекелей.

Также обвинения во взяточничестве получил мэр Хадеры Цви Гендельмана. Его обвиняют в продвижении интересов строительного подрядчика.

«Курсор» ранее писал, что организация Transparency International представила Индекс восприятия коррупции за прошлый год. Израиль, к сожалению, в этом рейтинге, в который входят 180 стран, опустился.