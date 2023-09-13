Граждане, подавшие заявки на помощь с абсорбцией в Израиле, получают отказ.

Бюджеты на репатриацию и возвращение израильских ученых из-за границы были сокращены министерством алии и абсорбции. Программа, которая помогает исследователям, проживающим за рубежом, вернуться в Израиль, была уменьшена на треть - с 18 до 12 миллионов шекелей в год.

Об этом сообщает "TheMarker".

В связи с этим решением, министерство прекратило рассмотрение новых заявок на гранты для абсорбции в Израиле от ученых. министр алии и абсорбции, Офир Софер, заявил, что бюджет был сокращен из-за волны репатриации из украины и *россии которая увеличилась втрое. Он отметил, что министерство перераспределило бюджеты на "неотложные основные потребности репатриантов", в первую очередь на усиление ульпанов - школ для изучения иврита для репатриантов.

Однако Софер заявил, что даже после этого сокращения бюджета, он все еще не соответствует количеству репатриантов. Он также отметил, что финансирование ульпанов было увеличено на десятки миллионов шекелей, и что в настоящее время идут переговоры по новым бюджетам с министерством финансов.

Следует отметить, что рост числа репатриантов начался не в этом году и правительству был известен. Бюджет министерства алии на 2023 год составляет 2 миллиарда шекелей, в то время как правительство распределило 14 миллиардов шекелей "коалиционных денег" между коалиционными партиями. Основная их часть была направлена на нужды ультраордоксального образования, стипендии для учащихся йешив и колелей и другие узкосекторальные цели.

Однако Офир Софер подчеркнул, что программа абсорбции ученых не была полностью отменена. За последний год Израиль принял около 350 ученых-репатриантов и возвращающихся граждан. Это свидетельствует о продолжении поддержки научного сообщества и стимулирования их возвращения в Израиль.

Ранее министерство Алии прекратило «экстренную репатриацию» для граждан россии и Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.