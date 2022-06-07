Министерство экологии пригласило израильтян понырять за мусором

Мусор в море и на пляжах представляет опасность для здоровья населения и морских животных. Пластиковые пакеты оборачиваются вокруг плавников, вызывают удушье или кишечную непроходимость.

Всемирный день океанов отмечается 8 июня. В честь этого дня министерство защиты окружающей среды Израиля пригласило израильтян принять участие в очищении морского дна от мусора.

Так, дайверам, которые зарегистрируются предварительно, смогут получить необходимое оборудования и пройдут инструктаж по технике безопасности и относительно того, как действовать.

Важно, что к участию ведомство допускает лишь тех дайверов, которые не ныряли в течение последних шести месяцев. С собой надо взять страховку, сертификат дайвера, а также журнал погружений.

Отметим, что в Израиле примерно 90 процентов морского мусора – это пластик. 60 процентов мусора попадает в море с пляжей.

Ранее наш сайт сообщал, что израильтян предупредили об утечке химических веществ и опасности в Иудейской пустыне. В ведомстве заявили, что уже найдены повреждения растений вдоль места утечки. Речь идет также об охраняемых законом видах.

Кроме того, Курсор писал, что в Черном море из-за действий российских войск погибли десятки тысяч дельфинов.

Еще напомним, что в ООН предупредили о большой климатической катастрофе.