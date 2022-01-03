Министр связи Израиля прокомментировал воскресный ракетный обстрел из Газы

Министр Йоаз Хендель прокомментировал в воскресенье ракетный обстрел из сектора Газа в сторону Израиля. Он считает, что Израиль должен отреагировать на любое нарушение своего суверенитета.

Об этом сообщает Israel National News.

«Когда случается, самое главное — мы должны реагировать на любое нарушение нашего суверенитета, и ответ должен быть таким, чтобы это не подорвало наше сдерживание», — сказал Хендель.

«В течение многих лет мы сдерживали множество атак ХАМАСа в нашем направлении, и в конечном итоге нам придется принять решение. Прежде всего, мы на политическом уровне решаем, что нам делать, а затем, если нет спокойствия, будет военное решение. Если так будет продолжаться, выбора не будет. Сейчас мы управляем этой реальностью так, что мы отвечаем на каждое нарушение и будем продолжать реагировать. Даже если ракета взорвется только в море — даже тогда это инцидент, который не может пройти без возмездия », — добавил он.

Хендель раскритиковал встречу между министром обороны Ганцем и главой палестинской администрации Аббасом, которая состоялась в доме Ганца на прошлой неделе.

«Курсор» сообщил о том, что Беннет прокомментировал ракетный обстрел по позициям ХАМАСа.

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