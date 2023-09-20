Минсоцобеспечения пересмотрит размер пособия для некоторых категорий израильтян

БАГАЦ вынес окончательное решение по этому спору.

20 сентября по рекомендации судей БАГАЦа был отозван иск, связанный с изменением механизма определения размера пособия лицам, столкнувшимся с профессиональными заболеваниями после выхода на пенсию.

Об этом пишет «Двар ха-овдим б’Эрец Исраэль».

Министр социального обеспечения Яаков Марги заявил перед судом, что он намерен изучить возможность принятия постановления, которое будет регулировать этот вопрос.

Так, Объединение за права пациентов подало иск против правила Службы национального страхования, утверждающегося в 2016 году. Согласно этому правилу, сумма пособия, которая полагается застрахованному лицу в случае профессионального заболевания, должна рассчитываться на основе его последней зарплаты, несмотря на то, что она может значительно отличаться от зарплаты, получаемой на работе, где было приобретено это заболевание.

Истцы требовали, чтобы министр регулировал этот вопрос. Марги заявил перед БАГАЦом, что будет рассматривать возможность изменения существующей процедуры, однако он не установил конкретные сроки для принятия решения по этому вопросу.

"Мы надеемся, что министр будет действовать быстро и действительно установит новые правила", - заявил адвокат истцов Амос Коэн.

По его словам, БАГАЦ ясно дал понять, что если министр не выполнит свое обещание, по данному вопросу вновь можно будет подать иск.

Ранее "Курсор" сообщал, что безработным израильтянам станет проще оформить пособие от "Битуах Леуми".