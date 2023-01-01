Молодой израильтянин умер в Мексике после посещения вечеринки

Мужчину доставили в больницу, где медики констатировали смерть. Причина произошедшего до сих пор неизвестна.

В Мексике умер 23-летний житель Ашдода.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что, по-видимому, это произошло после того, как молодой человек почувствовал себя плохо на вечеринке. Его доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

«Причина смерти до сих пор неизвестна, но МИД знает об инциденте и поддерживает связь с семьей и помогает им вернуть тело», — говорится в сообщении.

Как информировал Курсор стрельба, вызвавшая смерть по меньшей мере пяти человек, произошла в одном из ночных клубов города Санта-Ана, в котором члены враждующих друг с другом криминальных банд решили выяснить отношения.

По данным местной полиции, в ходе перестрелки погибли пятеро человек, еще семь участников вечеринки получили ранения разной степени тяжести.

При этом после начала стрельбы зачинщик разборок с применением оружия погиб одним из первых. Вместе с ним погибли еще четверо человек.

В ходе проведенной спецоперации полиции удалось задержать еще двоих участников стрельбы, которые попытались скрыться.

Курсор уже сообщал, что в Калифорнии устроили стрельбу на масштабной вечеринке на Хэллоуин.

Также мы информировали о том, что в России шестиклассник устроил стрельбу в школе.

Кроме того, наша редакция писала о том, что в США произошла очередная стрельба по людям. В СМИ сообщают, что есть жертвы.