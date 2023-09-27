Женщина выдавала себя за смертельно больную пациентку, чтобы выманить помощь.

Элинор Асраф, ранее судимая профессиональная мошенница, обманула правоохранительные органы и избежала судебного преследования, симулируя свою смертельную болезнь.

Об этом сообщает "12 канал".

Так, против Асраф ранее велось ряд уголовных расследований - женщина использовала несколько фальшивых удостоверений личности с разными именами, чтобы мошеннически выманить большие суммы денег у различных лиц. Затем, Асраф предоставила видео и медицинские документы, утверждая, что у нее последняя стадия рака.

2Она представила эти документы полиции, судам и Службе национального страхования («Битуах леуми»), в результате чего преследование было приостановлено. Органы примушили ее версии, полагая, что ей осталось немного времени, и решив не беспокоить "умирающую", - указано в сообщении.

Однако недавно следователи из «Битуах леуми» обнаружили, что Асраф на самом деле жива и здорова. Она изменила свое имя на Тоар Диамант и преуспела в мошенничестве. Так, Асраф украла личные данные другой женщины, которая действительно страдает от смертельной болезни, и каким-то образом добавила их в компьютерные системы под своим именем. За это время ей удалось получить около 500 тысяч шекелей от «Битуах леуми» под различными предлогами.

Один из семейных врачей Асраф попытался осмотреть ее, но ему было отказано. Затем Диамант предоставила видео, на котором она изображалась как женщина на терминальной стадии болезни, с кислородными трубками и системой поддержки жизни. Однако она выглядела ухоженной, с совершенным макияжем и увеличенными губами благодаря ботоксу. Таким образом, мошенницу удалось разоблачить.

Сама Тоар Диамант настаивает на своей невиновности. В свете новых обстоятельств можно ожидать, что судебное преследование против нее возобновится.

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