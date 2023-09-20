На еще одну израильскую больницу была совершена кибератака

Медицинское учреждение перешло на регистрацию и документирование в ручном режиме.

Представители министерства здравоохранения Израиля подозревают, что на компьютерные системы психиатрического центра "Кфар-Шауль Эйтаним" была совершена хакерская атака.

Об этом пишет издание "Детали".

Согласно данным, речь идет об атаке вымогательского ПО с целью получения выкупа. В прошлом месяце кибератаке подверглась также больница "Мааяней Иегошуа", хакеры группировки Ragnar Locker потребовали выкуп за неразглашение личных данных пациентов. Тогда злоумышленникам удалось выбить из строя компьютерные системы медицинского учреждения, из-за этого пациентов пришлось направлять в другие центры.

Отмечается, что "Кфар-Шауль Эйтаним" перешла на регистрацию и документирование в ручном режиме. Отдел кибербезопасности министерства расследует инцидент при содействии Национального штаба кибербезопасности Израиля.

"Курсор" писал ранее, что хакерская группа Ragnar locker совершила кибератаку на больницу "Мааяней Иегошуа", расположенную в Бней-Браке, в результате которой злоумышленники получили конфиденциальную информацию. После неуплаты выкупа они начали угрожать, что "сольют" данные в публичный доступ. Эта хакерская группировка совершила атаки на десятки систем здравоохранения по всему миру.

Еще мы писали, что в последнее время нашу страну накрыла волна фишинга, поэтому израильтян просят быть внимательными и проверять сайты, которые просят их внести личные данные. В Национальном управлении кибербезопасности рассказали о новом способе, к которому начали прибегать хакеры.

Напомним, что Национальная киберсистема сообщила, что обнаружила признаки утечки конфиденциальной информации с сайтов знакомств.