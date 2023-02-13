На Голанских высотах полиция устроила погоню за браконьерами

Двое жителей галилейской деревни Кисра были задержаны сотрудниками полиции и инспекторами Управления парков и заповедников по подозрению в незаконной охоте на оленей. Аресту предшествовало тайное расследование

Об этом пишет издание «Детали».

Инспекторы получили сигнал о том, что какие-то люди на Голанских высотах незаконно охотятся на оленей, которые считаются в Израиле исчезающим видом. Они сразу же связались с полицией.

В результате злоумышленников удалось выследить, но они решили скрыться. Полицейские начали их преследовать. Задержали их у перекрестка Хосем на 89 шосе, это рядом с Пкиином. Обыскав их автомобиль, полицейские нашли там два охотничьих ружья, одно из них не лицензионное.

Оба жителя деревни Кисра (33 года и 40 лет) были арестованы. Полиция запросила суд о продлении срока их содержания под стражей.

«Курсор» писал ранее, что в 2021 году в Израиле запретили на три года охоту на перепелов и горлиц. Такое решение было принято в связи с тем, что охота повлияла на сокращение мировой популяции горлиц. А вот перепел был занесен в Красный список Израиля как находящийся под угрозой исчезновения вид.