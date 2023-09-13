На Израиль надвигается шторм "Даниэль", ожидаются дожди и наводнения

Граждан предупреждают о резком снижении температуры.

На Израиль надвигается шторм "Даниэль", но он будет не настолько мощным, как в Греции и Ливии. Однако, израильтян предупреждают о похолодании, осадках и возможных наводнениях.

В среду, 13 сентября, в стране ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. В низинах на востоке и юге Израиля существует вероятность наводнений. Температура воздуха понизится. В Иерусалиме ожидается 20-24 градуса, в Тель-Авиве - 26-30 градусов, в Хайфе - 26-28 градусов, в Эйлате - 29-36 градусов, в Беэр-Шеве - 23-20 градусов, в Ашдоде/Ашкелоне - 24-29 градусов, в Ариэле - 21-28 градусов.

Температура воды в Средиземном море составит 29-30градусов, высота волн – 50-100 сантиметров, купаться опасно. Температура воды в озере Кинерет – 30 градусов, в Красном море – 28 градусов.

Учитывая, что шторм уже потерял свою разрушительную силу, то дожди в Израиле не продлятся долго. Синоптики говорят, что в разных местах может выпасть от 5 до 15 мм осадков, хотя не исключено, что где-то их количество дойдет до 30 мм.

В четверг, 14 сентября, температура воздуха в стране немного вырастет, но уже в пятницу снова пойдет на спад.

"Курсор" писал ранее, что по словам экспертов, этой зимой Израиль может столкнуться с сильными наводнениями, подобные тем, которые недавно обрушились на Грецию и Испанию. Есть опасения, что многие шоссе, а также железнодорожные пути и станции нашей страны будут затоплены. Хотя в правительстве утверждают, что максимально готовятся к чрезвычайным ситуациям.

Еще мы писали, что на восточную Грецию обрушился шторм "Даниэль", который сильнее всего зацепил районы Волос и Пелион, пользующиеся популярностью среди израильских туристов. Наши граждане из-за сильных наводнений столкнулись с рядом трудностей.