На курортах Мертвого моря пустуют гостиницы - во всем виноваты насекомые

Местные жители больше не могут терпеть эту ситуацию и требуют решить проблему, поскольку это вредит их жизни и туризму.

Как правило, праздник Суккот знаменует открытие туристического сезона на Мертвом море, но в этом году он под угрозой срыва из-за нашествия мух. На данный момент в поселках регионального совета Тамар гостиницы пустуют, хотя обычно там много посетителей.

Об этом сообщает 12-й канал ИТВ.

По словам местных жителей, насекомых действительно много и они не только ухудшают качество жизни, но и серьезно подрывают доходы от туризма, потому что никто не хочет ехать на курорт, во время которого нельзя будет насладиться отдыхом.

Житель регионального совета Тамар, доктор Элад Альмог отметил, что этот Суккот стал кошмаром, как для местных, так и для гостей. Жители не намерены больше это терпеть и требуют разрешить ситуацию.

По его словам, обычно туристы заранее бронируют и оплачивают номера в гостиницах, так что приходится им компенсировать ущерб, а постоянных клиентов портится впечатление об отдыхе и они перестают рекомендовать гостевые домики своим друзьям, соответственно спрос сильно падает.

Местные жители обвиняют в нашествии муж местные власти, мол, несколько лет назад они сменили сотрудника, который отвечал на борьбу с вредителями, а новый работник убрал большую часть ловушек для мух, чтобы у него было меньше работы.