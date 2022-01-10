На Мероне сносят мост Дова

Фото с места событий показали в сети.

Стало известно, что спустя восемь с половиной месяцев после трагедии, на Мероне с так называемым мостом Дова.

Об этом сообщили на телегроам-канале «Люди в черном».

«Мост Дова (или проход Дова) был назван в честь Дова Айзенбаха, одного из активистов паломничества на гору Мерон. Именно на нем произошла трагедия, которая унесла жизни 45 человек», — отметили на телешрам-канале.

Сообщается, что демонтаж управления осуществляется по надзору за земельными владениями, в соответствии с выполнением комплексного решения на горе Мерон.

Также в сети показали фото с места событий.

Ранее редакция портала сообщала, что родственники жертв на горе Мерон до сих пор не получили компенсации.

Кроме того, наш сайт писал, что высокопоставленный представитель полиции назвал виновных в трагедии на горе Мерон.

Еще напомним, что полиция запретила паломничество на могилу каббалиста Баба Сали.

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