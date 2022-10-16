На примере Дубаи: новые отели построят на искусственных островах в Мертвом море

Развитие туризма на Мертвом море может привести к исполнению амбициозных планов в 10 миллионов посетителей в год к 2030 году.

Самое низкое место на земле Израиль планирует превратить в одно из самых горячих туристических направлений на планете, воспользовавшись примером Дубая.

Планы строительства новых отелей вдоль Мертвого моря призваны возродить туризм в регионе и переделать береговую линию: ряд искусственных островов, полуостровов и заливов, а также тропический отель с коттеджами для гостей, расположенными на сваях в море, будут расширены, чтобы расширить береговую линию и разместить больше туристов, чем когда-либо, прямо на воде.

Развитие туризма на Мертвом море может стать ключом к достижению цели, амбициозно поставленной в 10 миллионов посетителей в год к 2030 году. Поскольку море быстро сокращается, оставляя бывшие пляжные курорты за много миль от берега, превращая бывшую береговую линию в опасное пространство карстовых воронок, туристические усилия сосредоточены на массивных прудах-испарителях к югу от Мертвого моря, где уже расположено большинство крупных отелей в этом районе.

Цель — удвоить количество мест для размещения туристов на Мертвом море, добавив к 2026 году от 4 000 до 5 000 номеров вдоль расширенной набережной, заполнив большую часть оставшейся открытой земли между Эйн-Бокек, на северной оконечности прудов, и Неве-Зохар, примерно в 3,5 километрах (2,2 мили) к югу.

Из 17 возможных проектов было выиграно семь гостиничных тендеров, а министерство туризма уже инвестировало более 1 миллиарда шекелей в расширение набережной вдоль береговой линии на юг и строительство новых объектов. Утверждается, что в рамках проекта будут построены три острова, но на опубликованных планах пока показан только один — пока еще технически связанный с сушей — участок суши, который можно отнести к одному из них.

Ранее Курсор писал о разочаровании на рынке недвижимости: цены на квартиры бьют рекорды.