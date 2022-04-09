На природе сегодня решили отдохнуть сотни тысяч израильтян

Согласно данным от Управления парков и заповедников Израиля, посетителей настолько много, что полиция просит не посещать некоторые места из-за проблем с парковками.

В Израиль пришла теплая, хорошая погода, а потому израильтяне решили провести выходные на природе. Так, в парках и заповедниках в субботу, 9 апреля, очень многолюдно. Сейчас там сотни тысяч человек.

К примеру, в ботаническом саду леса Иланот в районе Менаше Шарон и в парке Гешер Хацавим в долине Хефер толпы посетителей.

Важно, что правоохранители уже попросили не посещать эти места сегодня из-за проблем с парковками, также на въездах-выездах образуются пробки.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль будет проводить бесплатные туры для украинских репатриантов. Это является частью вклада Министерства туризма в усилия по облегчению интеграции недавно прибывших репатриантов и помочь им лучше познать Израиль.

Также напомним, что старейшая мацепекарня Бней-Брака приготовила мацу рекордного размера. Так, размеры получившейся мацы: 6 метров в длину и метр в ширину. Толщина листа около 4 миллиметров. В мега-маце 119 тысяч дырочек.