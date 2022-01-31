На шестом шоссе произошло смертельное ДТП

В результате столкновения коммерческого автомобиля (тендера) с грузовиком у развязки Бака-Джатт погибла 39-летняя женщина. Кроме того, еще пять человек получили ранения.

Стало известно о смертельном ДТП, которое произошло на Трансизраильском шоссе номер 6.

Об этом сообщили в пресс-службе МАДА.

Сигнал по номеру службы экстренной помощи поступил утром в 06:03. Коммерческий автомобиль столкнулся с кузовом грузовика. Люди, которые находились внутри машины, буквально оказались в ловушке. На место прибыли пожарники-спасатели, которые даже не смогли сразу их достать из тендера.

Одна из пострадавших – женщина — была выявлена без признаков жизни. Медики МАДА не смогли ей помочь, а потому ее смерть пришлось констатировать на месте.

Остальные пять пострадавших были отвезли в больницу «Гилель Яффе» в Хадере. Они получили травмы различной степени тяжести.

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