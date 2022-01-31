На шестом шоссе произошло смертельное ДТП

Стало известно о смертельном ДТП, которое произошло на Трансизраильском шоссе номер 6.
Об этом сообщили в пресс-службе МАДА.
Сигнал по номеру службы экстренной помощи поступил утром в 06:03. Коммерческий автомобиль столкнулся с кузовом грузовика. Люди, которые находились внутри машины, буквально оказались в ловушке. На место прибыли пожарники-спасатели, которые даже не смогли сразу их достать из тендера.
Одна из пострадавших – женщина — была выявлена без признаков жизни. Медики МАДА не смогли ей помочь, а потому ее смерть пришлось констатировать на месте.
Остальные пять пострадавших были отвезли в больницу «Гилель Яффе» в Хадере. Они получили травмы различной степени тяжести.
Ранее Курсор сообщал, что в Тель-Авиве скутер сбил 63-летнего пешехода.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Ашдоде 56-летнего мужчину сбил автобус.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.