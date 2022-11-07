На юге Израиля школьный автобус забросали камнями

По данным правоохранителей, в автобусе было разбито внешнее стекло, однако внутреннее стекло осталось целым.

В понедельник, 7 ноября, автобус, который перевозил старшеклассниц в Эйлат, был забросан камнями на шоссе 40 на юге Израиля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что камнями было разбито одно из окон автобуса, однако никто не пострадал. По данным правоохранителей, после того, как об инциденте было сообщено в полицию, было начато расследование.

«Школа отправила родителям детей сообщение о том, что в автобус бросили камень и разбили внешнее стекло, однако внутреннее стекло осталось целым», — информирует издание.

Как сообщал Курсор, в сети показали видео, на котором палестинские арабы забрасывают арамейскую технику ЦАХАЛ и солдат камнями и покрышками с близкого расстояния. Более того, они даже залазят на джипы.

Ранее наш сайт писал, что арабы обстреляли солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что в городе Арара арабские криминальные группировки устроили стрельбу.

Еще напомним, что ЦАХАЛ преследовал палестинских арабов, которые пытались проникнуть в Израиль.

Также мы информировали о том, что палестинские арабы обстреляли еврейских паломников, которые хотели подойти к могиле Йосефа в Шхеме. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 11 апреля. Двое израильтян получили ранения. На месте им оказали помощь. Затем медики МАДА отвезли пострадавших в больницу. Уже там врачи оценили их состояние как «легкое».