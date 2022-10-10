Начались испытания трубопровода газодобывающей платформы «Кариш»

С целью тестирования началась подача газа в обратном направлении, от берега к платформе.

В воскресенье, 9 октября, британско-греческая компания Energean заявила о том, что газодобывающая платформа «Кариш» подключена к израильской системе газоснабжения, и что началась процедура проверки подводного газопровода.

Об этом сообщает «НЭП».

Согласно этому сообщению, с целью тестирования началась подача газа в обратном направлении, от берега к платформе. Представители компании отметили, что это является важным этапом в процессе запуска буровой установки.

Официальные лица страны заявили, что Израиль проинформировал Ливан о начале процесса проверки трубопровода, по которому газ из скважины на дне моря должен поступать в Израиль. В послании, которое было отправлено через американского посредника Амоса Хохштейна, говорится, что речь идет не о начале добычи газа, что ливанцы считают провокационным шагом, а о части процесса ввода буровой установки в эксплуатацию.

«Курсор» писал ранее, что платформа «Кариш» находится в центре конфликта с Ливаном из-за прав на бурение газа, при этом террористическая группировка «Хизбаллы» неоднократно предупреждала, что может атаковать, если добыча газа начнется без достижения соглашения о правах на бурение.