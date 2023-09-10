Накануне Рош ха-Шана Стену Плача почистили от записок

Все свертки с пожеланиями, оставленные туристами и израильтянами, изъяли.

В преддверии празднования Рош ха-Шана западная стена Храма в Иерусалиме, также известная как Стена Плача, была очищена от записок с пожеланиями, которые накопились за последние полгода.

Об этом пишет "Детали".

Очистка проводилась с соблюдением галахических правил, используя перчатки и одноразовую деревянную посуду. Собранные записки были помещены в мешки, и вместе с ними захоронены, в соответствии со священными книгами и текстами, предназначенными для архивного сохранения.

Стену Плача посещают множество людей, которые оставляют записки с личными пожеланиями и молитвами между ее камнями. Дважды в год, накануне Песаха и Рош ха-Шана, проводится очистка щелей, чтобы удалить эти записки.

Приближается месяц Тишрей, а вместе с ним наступают важнейшие для евреев всего мира праздники. Рош ха-Шана в Израиле выпадает в этом году с 15 по 17 сентября.

До этого израильтянам рассказали, как сэкономить на продуктах питания накануне Рош ха-Шана. Эксперты напомнили, что в прошлом году средние расходы израильских семей на покупки к празднику Рош ха-Шана составили в пределах 3500-5500 шекелей. В текущем году цены продолжили свой рост, и к этим суммам прибавится еще несколько сотен шекелей. Поэтому лучше всего начать планировать бюджет на праздничные покупки следует заблаговременно.