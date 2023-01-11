Названо лучшее место в Израиле для новых репатриантов

Гуш-Эцион был выбран Министерством алии и интеграции в десятке лучших направлений для новых иммигрантов в Израиле.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Чтобы помочь новым репатриантам выбрать место жительства, министерство опубликовало на своем веб-сайте список предлагаемых регионов страны (на шести языках), основанный на районах, которые больше всего способствуют абсорбции и интеграции в израильское общество.

За последние несколько лет Гуш-Эцион получил три отдельные награды в знак признания его вклада в успешное освоение новых репатриантов. Он предлагает новым репатриантам уроки иврита в ульпане, специальные встречи и мероприятия, поездки и мероприятия, ориентированные на сообщество 60+. Кроме того, в каждом сообществе есть комитет по репатриации и абсорбции, который приветствует новых жителей.

Министерство алии и интеграции признало следующие основные места для новых иммигрантов: Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, Беэр-Шева, Кацрин, Мигдаль-ха-Эмек, Ноф-Хагалил и Тверия.

«Репатриация и абсорбция являются важными проблемами, стоящими перед Израилем – национальным домом еврейского народа. Мы гордимся тем, что Гуш-Эцион был признан главным местом репатриации и абсорбции в Израиле, представляющим Иудею и Самарию. Спасибо отделу алии и абсорбции в Гуше Региональный совет Эциона, которые помогают в этом важном начинании», – сказал председатель регионального совета Гуш-Эцион и глава совета Еша Шломо Нееман, который также является репатриантом в Израиль из *россии, работал в Еврейском агентстве по вопросам алии, а также бывший советник министра алии и интеграции.

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