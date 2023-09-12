Названо точное место встречи Нетаниягу и Зеленского

Она пройдет уже совсем скоро.

Встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Украины Владимира Зеленского состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Лидеры двух стран станут участниками заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее «Курсор» сообщал, что Нетаниягу и Зеленский провели 7 сентября беседу. Украинский лидер упомянул о важности поддержки Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины, а подробнее о деталях их разговора читайте в нашем материале.