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Названо точное место встречи Нетаниягу и Зеленского

19:08, Вчера
Новости Израиля, Политика, Новости СНГ
израиль, украина фото
Фото: Офис президента Украины
Она пройдет уже совсем скоро.

Встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Украины Владимира Зеленского состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Лидеры двух стран станут участниками заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее «Курсор» сообщал, что Нетаниягу и Зеленский провели 7 сентября беседу. Украинский лидер упомянул о важности поддержки Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины, а подробнее о деталях их разговора читайте в нашем материале.

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