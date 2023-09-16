Названы имена главных кандидатов на должности мэров Иерусалима и Рамат-Гана

Опрос показал, кого израильтяне хотят видеть руководителями этих городов.

До проведения выборов в местные органы власти остается еще полтора месяца, но уже сейчас можно выделить города, где явно выделяются фавориты предвыборной гонки за пост мэра.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте "Маарив".

Одним из таких городов является Иерусалим, где наблюдается явное лидерство нынешнего мэра Моше Леона. Опросы показывают, что он имеет поддержку 48 процентов жителей и, если выборы происходили бы сейчас, он выиграл бы в первом туре. Его основной конкурент, заместитель мэра Йоси Хавилио, имеет всего лишь 18 процентов поддержки.

Стоит отметить, что треть опрошенных пока не определилась, за кого они будут голосовать. Среди тех, кто уже сделал свой выбор, Моше Леон лидирует с результатом 74 процента против 26 процентов у его оппонента. В опросе приняли участие 501 респондент, возрастом от 17 лет и старше, с максимальной ошибкой выборки в 4,4 процента.

Аналогичная ситуация можно наблюдать в городе Рамат-Ган, где кандидат Кармель Шама Ха-Коэн является лидером. 38 процентов респондентов выразили свою поддержку ему, в то время как его оппоненту Лиаде Илани отдали предпочтение лишь 19 процентов опрошенных. Однако 39 процентов жителей Рамат-Гана еще не определились, за кого они собираются голосовать, поэтому окончательный исход выборов еще не ясен.

Среди тех, кто уже сделал свой выбор, Кармель Шама побеждал с результатом 62 процента против 32 процентов у его соперника. В опросе приняли участие 331 респондент, возрастом от 17 лет и старше, с максимальной ошибкой выборки в 5,3 процента.

Напомним, в Раанане конференция Ликуда накануне муниципальных выборов переросла в драку.