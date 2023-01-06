Негевский форум-2023: руководящий комитет соберется в Абу-Даби

Основные темы диалога — региональная безопасность, образование и толерантность, водная и продовольственная безопасность, туризм и энергетика.

Руководящий комитет «Негевского форума» соберется в ОАЭ для подготовки к следующему саммиту

Об этом информирует The Times of Israel.

Отмечается, что более 20 высокопоставленных израильских чиновников присоединятся к делегации в Абу-Даби во главе с директором министерства иностранных дел Алоном Ушпизом.

Встреча, которая продлится с воскресенья по вторник, является третьей встречей руководящего комитета после первого Негевского саммита в марте прошлого года. Ранее комитет собирался в Бахрейне в июле и в Zoom в октябре.

Основное внимание будет уделено подготовке ко второму Негевскому саммиту, который запланирован на весну в Марокко. Окончательная дата встречи не назначена.

Министр иностранных дел Эли Коэн объявил о встрече в Марокко в своей инаугурационной речи на этой неделе.

Шесть рабочих групп «Негевского форума» также встретятся в ОАЭ. Темы — региональная безопасность, образование и толерантность, водная и продовольственная безопасность, туризм и энергетика.

Израиль возглавляет группу по просвещению и толерантности, а также сопредседательствует с Марокко в группе по водной и продовольственной безопасности.

Вместе с Ушпизом полетят более 20 высокопоставленных чиновников из министерств сельского хозяйства, обороны, здравоохранения, туризма, разведки, энергетики, экономики и образования, а также представители водного управления и Совета национальной безопасности.

По словам представителя МИД, цель предстоящих рабочих групп — определить совместные инициативы, в которых могут участвовать все страны.

Чиновник добавил, что осуждение на этой неделе визита министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира на Храмовую гору не повлияло на процесс «Негевского форума».

Как сообщал Курсор, в мае 2022 года министры иностранных дел Израиля, США, ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Египта собрались в марте в Сде-Бокере, на юге Израиля, на саммит в Негеве, где они объявили, что будут работать над множеством областей, представляющих общие интересы.

Курсор писал ранее, что министр экономики Орна Барбивай подписала соглашение о свободной торговле с ОАЭ.