Несколько экзотических стран предоставят израильтянам визовые льготы

Что касается отмены виз в США, то решение будет озвучено через 2 недели.

Этой осенью несколько экзотических стран, пользующихся популярностью среди израильтян, предоставят нашим гражданам визовые льготы, которые сделают путешествия более комфортными.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В ближайшем времени будет подписано соглашение, согласно которому израильским туристам позволят в рамках визы находится в Таиланде (Юго-Восточная Азия) не 30, а 90 дней. С октября 2023 года нашим гражданам также станет более комфортно получить электронную визу во Вьетнам, процедура будет занимать всего несколько дней. А с ноября текущего года израильтянам не понадобится виза на Сейшельские острова (Восточная Африка).

Что касается отмены виз в Соединенные Штаты Америки, то решение об этом может принято уже спустя две недели. Однако, сама отмена виз наступит через несколько месяцев, в начале следующего года.

"Курсор" писал ранее, что израильская авиакомпания Arkia объявила, что начнет выполнять прямые рейсы на Шри-Ланку — островное государство в Южной Азии, которое пользуется большим спросом среди путешественников со всего мира.

Еще мы писали, что мзраильская компания Arkia Airlines с ноября текущего года начнет выполнять прямые рейсы на Гоа — один из самых популярных курортов, который расположен на восточном побережье Индии.

Напомним, что бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что расширяет географию своих полетов и в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.